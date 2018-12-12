NASA опубликовала первое селфи зонда InSight с Марса

Фотографии помогут ученым выбрать местность для буровых работ.

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) опубликовали первое селфи зонда InSight, сделанное на Марсе.

Фотографию ученые выложили на станице космического агентства в Twitter.

«Первое селфи! Я чувствую себя здоровым, энергичным и целым. Это я на Марсе», - подписали фотографию сотрудники NASA.

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Отмечается, что снимок был сделан с помощью камеры, встроенной в руку аппарата. Сам аппарат является наследником лендера Феникс, который совершил посадку на Марс в начале декабря.

Почва, где приземлился зонд, лишена булыжников и холмов и хорошо подходит для того рода исследований, которые должен будет вести аппарат. Фотографии помогут ученым выбрать местность для буровых работ.

Как сообщал УНИАН, ранее специалисты NASA впервые опубликовали запись шума марсианского ветра. 1 декабря сейсмограф автоматической межпланетной станции НАСА InSight зафиксировал колебания, причиной которых был марсианский ветер. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час.

Американский зонд InSight 26 ноября совершил посадку на Марс. Запущенный в мае зонд предназначен для изучения глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе. Миссия Mars InSight будет изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использование геодезических методов и теплопередачи, сообщало НАСА. Рабочий ресурс аппарата рассчитан минимум на два года. Стоимость миссии – миллиард долларов.