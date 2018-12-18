Мозговой имплант BrainGate2 позволил парализованным сидеть в интернете (видео)
Экспериментальный мозговой имплант BrainGate2 позволил парализованным людям сидеть в интернете и общаться.
Читайте такжеBoston Dynamics показала побег робособаки от человека (видео)
Как сообщает TJournal, устройство переводило мысли носителей в команды для компьютера в реальном времени. Двое парализованных испытуемых смогли переписываться друг с другом онлайн, а третий заказал продукты через интернет и даже поиграл на цифровом пианино.
Отмечается, что технология существует уже много лет, но ранее она требовала сложных устройств. Теперь BrainGate2 впервые использовали с обычным Android-планшетом.
Мозговой имплант BrainGate был разработан компанией Cyberkinetics. Датчик, который вживляется в мозг, контролирует активность пациента и преобразует его намерения в компьютерные команды.
Устройство может помочь тем, кто утратил способность управлять конечностями или контролировать другие функции организма.
Напомним, в октябре в Киеве презентовали самого умного на сегодня робота Софию.
Робот-гиноид София очень похож на человека и имеет элементы искусственного интеллекта, но все еще нуждается в технологических улучшениях.