В работе Facebook произошел масштабный сбой (карта)
16:38, 05 декабря 2018Наука и IT
761 0
Пользователи жалуются, что их "выкидывает" из аккаунтов, и они не могут войти в них снова.
Иллюстрация / REUTERS
В работе соцсети Facebook произошел масштабный сбой. Нарушения работы соцсети наблюдаются практически во всех станах Европы.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Пользователи жалуются, что их "выкидывает" из аккаунтов, и они не могут войти в них снова.
Больше всего жалоб поступает с территории Западной Европы: Франции, Бельгии, Нидерландов и Великобритании.
В Украине больше всего жалоб от жителей Киева, Харькова и Кропивницкого.
Карта сбоев в Facebook / downdetector
Как сообщал УНИАН, из-за большого спроса в Украине наблюдаются проблемы с сервисом по покупке билетов "Укрзализныци".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter