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В работе Facebook произошел масштабный сбой (карта)

16:38, 05 декабря 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Пользователи жалуются, что их "выкидывает" из аккаунтов, и они не могут войти в них снова.

Больше всего жалоб поступает с территории Западной Европы: Франции, Бельгии, Нидерландов и Великобритании.

В Украине больше всего жалоб от жителей Киева, Харькова и Кропивницкого.

Карта сбоев в Facebook / downdetector

Как сообщал УНИАН, из-за большого спроса в Украине наблюдаются проблемы с сервисом по покупке билетов "Укрзализныци".

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Теги: #сбой Facebook