В работе Facebook произошел масштабный сбой (карта)

Пользователи жалуются, что их "выкидывает" из аккаунтов, и они не могут войти в них снова.

В работе соцсети Facebook произошел масштабный сбой. Нарушения работы соцсети наблюдаются практически во всех станах Европы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Пользователи жалуются, что их "выкидывает" из аккаунтов, и они не могут войти в них снова.

Больше всего жалоб поступает с территории Западной Европы: Франции, Бельгии, Нидерландов и Великобритании.

В Украине больше всего жалоб от жителей Киева, Харькова и Кропивницкого.

Как сообщал УНИАН, из-за большого спроса в Украине наблюдаются проблемы с сервисом по покупке билетов "Укрзализныци".