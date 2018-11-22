Революционный самолет без двигателей совершил первый полет

У самолета нет ни реактивного двигателя, ни винтов, он движется благодаря магнитному полю.

Первый «твердотельный» самолет, в тяговой системе которого нет ни одной подвижной детали, совершил свой первый успешный полет, преодолев символическое расстояние в 60 метров.

Таким образом, он доказал, что машины, которые тяжелее воздуха, могут летать без реактивных или винтовых двигателей, пишет The Guardian. Полет отражает прорыв в технологии «ионического ветра», который использует мощное электрическое поле для генерации заряженных ионов азота. Эти частицы в свою очередь выталкиваются из задней части самолета, создавая тем самым тягу.

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Процессор аэродинамики Массачусетского технологического института Стив Баррет сказал, что на создание такой машины его вдохновила научная фантастика, которой он увлекался в детстве.

«Я был большим фанатом Star Trek. В те времена я думал, что в таком будущем точно должны быть самолеты, которые летают бесшумно и без движущихся деталей. У них точно не должно быть пропеллеров или турбин. Поэтому я начал искать, как физика может сделать такие полеты без подвижных частей возможными. А потом наткнулся на концепцию, известную под названием ионический ветер, которая впервые изучалась в 1920-х годах», - сказал Баррет, добавив, что в те времена ученым не удалось добиться значительного прогресса в этой технологии.

К «ионическим ветрам» вернулись в 1950 годах, когда ученые решили, что их можно использовать в авиационной технике. Но, по словам ученого, ему понадобилось около пяти лет, чтобы понять, как именно можно эффективно создавать «ионический ветер».

Самолет-прототип имеет провод на передней части крыльев, через которые проходят 40 тысяч вольт электрического тока. Этого достаточно, чтобы создать «электрические волны», которые заряжают молекулы воздуха возле провода. Эти заряженные молекулы затем протекают вдоль электрического поля к второму проводу, сталкиваясь с другими молекулами воздуха на своем пути и передавая им свой заряд. Эти молекулы затем создают поток в задней части самолета, обеспечивая таким образом тягу.

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Таким образом, ученые создали тяговую систему, которая полностью питается электричеством, не создает шума и потенциально может достичь такой же мощности, как и современные реактивные двигатели.