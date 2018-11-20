В Украине незначительные проблемы наблюдаются в Луцке, Николаеве и Днепре.

В мире наблюдаются проблемы с работой Facebook.

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По данным портала Downdetector, больше всего проблем с доступом к социальной сети в столице США Вашингтоне, в канадских городах Торонто и Монреале, в британских Лондоне, Плимуте и Глазго, столице Боснии и Герцеговины Сараево и столице Сербии Белграде.

Согласно информации на сайте сервиса, в Украине незначительные проблемы наблюдаются в Луцке, Николаеве и Днепре.

Согласно данным на третий квартал 2018 года, ежемесячное количество активных пользователей Facebook составило 2,27 млрд.