Хлеб времен Голодомора нашли в документах НКВД (фото, видео)
18:42, 19 ноября 2018Наука и IT
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Кусочки хлеба потерялись в папке с уголовным делом.
Неожиданная находка в Центральном государственном архиве - хлеб времен Голодомора. Несколько кусочков потерялись в папке с уголовным делом.
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Ученые просматривали тысячи документов 30-х годов и вдруг наткнулись на записки киевлянина, хлеб и протокол допроса.
Кусочки хранились в архивном уголовном деле человека, который пережил Голодомор 1932-1933 годов в городе Киеве и завещал их "для назидания" будущим поколениям. Речь идет об Алексее Сорокине.
Ученые нашли хлеб времен Голодомора в документах НКВД
Как сообщал УНИАН, штат Орегон стал 19-м штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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