Хлеб времен Голодомора нашли в документах НКВД (фото, видео)

Кусочки хлеба потерялись в папке с уголовным делом.

Неожиданная находка в Центральном государственном архиве - хлеб времен Голодомора. Несколько кусочков потерялись в папке с уголовным делом.

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Ученые просматривали тысячи документов 30-х годов и вдруг наткнулись на записки киевлянина, хлеб и протокол допроса.

Кусочки хранились в архивном уголовном деле человека, который пережил Голодомор 1932-1933 годов в городе Киеве и завещал их "для назидания" будущим поколениям. Речь идет об Алексее Сорокине.

Как сообщал УНИАН, штат Орегон стал 19-м штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.