Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Орегон присоединяется к мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти жертв Голодомора.

Штат Орегон стал 19-м штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующую прокламацию подписала губернатор штата Кейт Браун, сообщает в Facebook посольство Украины в США. Читайте такжеВ США началась атака российских пранкеров против признания Голодомора геноцидом - посол Отмечается, что Орегон присоединяется к мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. «В прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: «Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством И.Сталина против украинского народа», - заявили в посольстве. Ранее сообщалось, что штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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