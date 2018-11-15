Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа
09:12, 15 ноября 2018Политика
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Орегон присоединяется к мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти жертв Голодомора.
Иллюстрация / REUTERS
Штат Орегон стал 19-м штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Соответствующую прокламацию подписала губернатор штата Кейт Браун, сообщает в Facebook посольство Украины в США.
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Отмечается, что Орегон присоединяется к мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти жертв Голодомора.
«В прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: «Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством И.Сталина против украинского народа», - заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа.
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