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Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

09:12, 15 ноября 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Соответствующую прокламацию подписала губернатор штата Кейт Браун, сообщает в Facebook посольство Украины в США.

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Отмечается, что Орегон присоединяется к мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти жертв Голодомора.

«В прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: «Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством И.Сталина против украинского народа», - заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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Теги: #США#Голодомор#орегон