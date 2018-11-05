В CERN могли открыть новую элементарную частицу, которая разрушает все представления физики

Физики проверяют данные последнего исследования, которое может заставить человечество пересмотреть свои представления о вселенной.

Когда в 2012 году впервые удалось обнаружить бозон Хиггса, все были в восторге. А за открытие даже была присуждена Нобелевская премия по физике.

Эта элементарная частица дополнила так называемую «стандартную модель», лучшую теорию человечества о понимании природы на элементарном уровне. Теперь ученые CERN, работающие с Большим адронным коллайдером, заметили необычный скачок определенной энергии в данных. Это снова вызвало восторг многих физиков в области элементарных частиц. Однако, теперь они одновременно испытывают и некоторую тревогу.

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Об этом пишет Newsweek, добавляя, что в отличие от бозона Хиггса, который подтвердил наше понимание физической реальности, новая вероятная частица как раз угрожает разрушить все современные представления. Во время экспериментов в Большом адронном коллайдере ученые сталкивают протоны между собой, выявляя доказательства существования новых экзотических частиц через онаружение необычных структур из хорошо известных частиц, таких как фотоны или электроны. Все потому, что тяжелые и «невидимые» частицы, такие как бозон Хиггса, часто нестабильны и распадаются на более легкие образования, которые проще обнаружить. Поэтому можно искать такие частицы в экспериментальных данных, чтобы рассчитать, не было ли их образование результатом распада чего-то более тяжелого. Таким образом, команда Большого адронного коллайдера обнаружила много новых сущностей, которые только дополняли стандартную модель.

В новом же исследовании был задействован также CMS-детектор, который фиксирует пары мюонов – известных частиц, похожих на электроны, но с большей массой, которые легко обнаружить. Ученые проанализировали их энергии и направления. Однако, возник вопрос: эти частицы образовались из-за распада единой родительской? И если так, тогда какая масса была в первичной сущности?

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В большинстве случаев пары мюонов формируются из разных источников и происходят от двух различных событий, а не в результате распада одной частицы. Если попробовать подсчитать в таком случае массу исходной частицы, скорее всего результатом будет целый спектр зарядов, а не узкий скачок до 28 электрон-вольт в данных. Однако, во время последнего исследования именно такой невероятный скачок и произошел.

Если данные возникли не из-за какого-то технического сбоя, тогда это будет означать, что группа пар мюонов возникли от распада большой родительской частицы. Но никто до этого времени не наблюдал ничего подобного, не говоря уже о частице с зарядом 28 электрон-вольт. Ученым еще нужно проверить данные и провести эксперименты снова. Но если существование такой большой и неизвестной доселе сущности подтвердится, то у физиков очень скоро появится куча работы. Ведь придется пересмотреть все представления о природе элементарных частиц.