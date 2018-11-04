В будущем будет введен налог на роботов – Гейтс

Эта мера поможет сохранить людям рабочие места, считает миллиардер.

Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что в будущем будет введен налог на роботов.

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Он считает, что эта мера поможет сохранить людям рабочие места, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издание Nikkei.

«Благодаря идее о том, что роботы помогают нам производить больше товаров и услуг с участием меньшего количества людей, мы стали определять для себя работу как не единственное, ради чего мы родились. Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос, как мы должны проводить освободившееся время. Но я не говорю, что мы должны искусственно замедлять процесс автоматизации, робототехника по сути является формой нашей деятельности на данном этапе», — сказал предприниматель.

Он выразил точку зрения, что развитие робототехники, в конечном счете, не должно привести к полномасштабному увольнению людей. «Основная идея налогообложения заключается в том, что вы можете брать налоги с капитала или рабочей силы, а робот — это капитал», — заявил Гейтс. Он добавил, что в дальнейшем могут появиться вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников.

Основатель Microsoft считает также, что в будущем должны возрасти сборы именно с материального капитала и другого имущества. В их число входят и роботы — Гейтс объяснил, что, по его мнению, никаких запретов на покупку андроидов и организацию производства с их участием не будет.