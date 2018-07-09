Суперпланеты могут оказаться даже более пригодными для жизни, чем Земля

Более сильная гравитация может удержать толстую атмосферу для защиты от космической радиации и создать более благоприятные условия на поверхности планеты.

Что такое суперземля? Ключ к объяснению кроется в самом названии. Это планета, похожая на Землю, но значительно больше по размерам. Астрономы заметили, что такого класса планеты наиболее распространены в нашей галактике. И они могут стать местом для первых космических колоний человечества, пишет Business Insider.

С 2009 года космический телескоп «Кеплер» открыл около 4 тысяч экзопланет, то есть планет земного типа. 30% из них – суперземли, среди которых не мало таких, которые вращаются вокруг своей звезды в так называемой «обитаемой зоне». Это означает, что планета расположилась на достаточном расстоянии от своей звезды, чтобы на ее поверхности существовала вода в жидком состоянии. А температура была не слишком высокой и не слишком низкой. Теперь стало известно, что некоторые из суперземель такие же скалистые, как и наша родная планета.

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Ученые еще собирают данные о них, но наличие воды и твердой поверхности – это отправная точка. Суперземля может иметь радиус в 10 раз больше земного, а масса может в 10 раз превышать массу нашей планеты. И этот факт делает ее «идеальным домом». Потому что большая масса означает, что у планеты мощное гравитационное поле. К примеру, Kepler-20b вдвое больше, чем Земля и в 10 раз массивнее. Гравитация этой планеты втрое сильнее, чем земная. Это означает, что планета может удержать значительно больше молекул воздуха, образуя тем самым толстую атмосферу. А это, в свою очередь, влечет лучшую защиту от космической радиации.

Кроме того, горы и холмы на планете быстрее проходят процесс эрозии, что делает поверхность более плоской, чем на Земле. Ученые считают, что это может вылиться в то, что твердая поверхность планеты окажется измельченной на десятки островов. А такие условия более благоприятны для возникновения и развития жизни.

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Существует лишь одно препятствие. Покинуть такую планету будет очень не просто. Из-за мощной гравитации Kepler-20b для старта космического аппарата понадобится больше топлива, чем на Земле. К примеру, для запуска аппарата программы «Аполлон» понадобится вдва раза больше топлива, а на борту можно будет разместить гораздо меньше груза. Ракета Falcon Heavy компании SpaceX может поднять на земную орбиту 50 тонн полезного груза. А если бы она стартовала с Kepler-20b, ей бы удалось поднять не больше 40 килограммов.