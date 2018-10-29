В Нидерландах построили первый в мире мост, выполненный с помощью 3D-технологии (видео)
16:03, 29 октября 2018Наука и IT
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Масса 12-метрового моста составляет около четырех тонн. Его планируют установить над одним из каналов в Амстердаме в следующем году.
Специальный робот со сварочным аппаратом фактически «вырастил» конструкцию из стальной проволоки / фото YouTube MX3D Bridge
Компания из Нидерландов MX3D построила первый пешеходный мост в мире, выполненный при помощи технологии 3D-печати методом дуговой сварки.
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Об этом сообщает "Радио Свобода". Проект воплощали в течение трех лет. Специальный робот со сварочным аппаратом фактически «вырастил» конструкцию из стальной проволоки.
ВИДЕО: YouTube MX3D Bridge
Масса 12-метрового моста составляет около четырех тонн.
Его планируют установить над одним из каналов в Амстердаме в следующем году.
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