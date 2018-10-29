В Нидерландах построили первый в мире мост, выполненный с помощью 3D-технологии (видео)

Масса 12-метрового моста составляет около четырех тонн. Его планируют установить над одним из каналов в Амстердаме в следующем году.

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