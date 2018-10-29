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В Нидерландах построили первый в мире мост, выполненный с помощью 3D-технологии (видео)

16:03, 29 октября 2018
Наука и IT
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Специальный робот со сварочным аппаратом фактически «вырастил» конструкцию из стальной проволоки / фото YouTube MX3D Bridge

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Проект воплощали в течение трех лет. Специальный робот со сварочным аппаратом фактически «вырастил» конструкцию из стальной проволоки.

ВИДЕО: YouTube MX3D Bridge

Масса 12-метрового моста составляет около четырех тонн.

Его планируют установить над одним из каналов в Амстердаме в следующем году.

Ранее итальянский ученый создал 3D-принтер для печати вегетарианских стейков.

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Теги: #Нидерланды#мост