Робопса Boston Dynamics научили танцевать (видео)

Робот показал зажигательный танцевальный номер под песню Uptown Funk Бруно Марса.

Инженеры американской компании Boston Dynamics научили танцевать своего четырехлапого робота Spot Mini.

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Видео, на которых робот демонстрирует свои умения под песню Uptown Funk Бруно Марса, опубликовано на канале компании Youtube.

Танцевальный номер робота был тепло встречен пользователями. Комментаторы отмечают, что Spot Mini танцует лучше, чем многие люди. Некоторые также выразили радость по поводу того, что робот пока учится танцам, а не обращению с оружием.

Ранее в Boston Dynamics показали паркур в исполнении своего андроида Atlas.