Как инновации, глобализация и диджитализация изменят контекст будущего

12 ноября 2018 года предлагаем Вам пройти путь ОТ поиска вдохновения и рождения идеи ДО трансформации идей в инновации и их внедрение на GLOBAL INSPIRING FORUM 2018, который состоится в Киеве.

Сегодня успех прогрессивного бизнеса определяется умением ускоряться и выходить на новый уровень мышления.

Мы пригласили международных спикеров, каждый из которых является экспертом в своей области, чей масштаб мысли и огромный опыт вдохновляет и впечатляет одновременно.

Сегодня мир меняется с невероятной скоростью! Ускоряйтесь и вы, чтобы всегда быть на шаг впереди обстоятельств - сформируйте концепцию ваших 4 I: Inspiration, Idea, Innovation, Implementation на GLOBAL INSPIRING FORUM!

4 причины стать частью глобального:

1. I-Innovation: узнаете, как процессы глобализации и диджитализации изменят контекст будущего, и как трансформировать свой бизнес, чтобы оставить конкурентов позади.

2. I-Idea: получите концепцию того, где искать идеи и как открыть новые возможности там, где казалось, что их уже нет.

3. I-Inspiration: узнаете, как зарядить идеей всю команду и добиться убедительных результатов, или зачем нужно быть вдохновляющим лидером.

4. I-Implementation: откроете источник силы для сверхрезультата и получите инструменты для воспитания собственной звездной команды чемпионов.

О СПИКЕРАХ:

Кевин Гаскелл – ех-СЕО BMW, Porsche и Lamborgini расскажет Вам о вдохновляющем лидерстве;

Фредрик Харен – топ-спикер ежегодного лидерского саммита в Сингапуре, в котором принимают участие 70000 участников оффлайн и 400000 онлайн, автор мирового бестселлера «Idea book» поделится опытом поиска новых нестандартных идей;

Юхан Норберг - футуролог, режиссер документального кино и автор более 20 бестселлеров на тему глобализации и экономики впечатлит Вас рассказами об инновациях и мыслями о глобальных перспективах;

Расмус Анкерсен – мировой бизнес-спикер нового поколения, автор бестселлера «Голодный в раю» поделится опытом о внедрении новых идей в свой бизнес и о том, как имплементировать новый опыт в работу команд.

GLOBAL INSPIRING FORUM - это источник ваших убедительных результатов!

Ждём вас!

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ: https://goo.gl/uBPE6k

Организатор: компания KA Group – premium business events.