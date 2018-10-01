Три выходных дня делают работников счастливее и продуктивнее

Впрочем, кое-кто начинает отставать в выполнении своей работы.

В понедельник целая рабочая неделя может показаться чрезвычайно долгой. Впрочем, в Великобритании профсоюзы призывают к переходу на четырехдневную систему. А ученые Оксфордского университета утверждают, что эта идея может быть еще и полезной для производительности и счастья работников.

Как пишет Business Insider, более чем полгода профессор экономики и стратегии Жан-Эммануэль де Нев исследовал ощущение удовольствия и эффективность на работе среди 5 тысяч работников колл-центров в 20 офисах британской компании связи BT. Участников исследования просили оценить свое ощущение счастья по пятибалльной шкале на протяжении каждой недели.

Читайте такжеУкраинцев в октябре ждут "длинные" выходные

Результаты показали взаимозависимость между четырехдневной рабочей неделей и позитивным настроением, увеличением количества звонков, а также повышением качества обслуживания. Также при такой системе меньше работников отпрашивались с работы, а продажи несколько повышались. Издание отмечает, что три выходных дня на неделе может улучшить баланс между работой и жизнью, давая людям больше возможностей развеяться вместо ощущения истечения времени при нынешней системе.

Издание также пишет, что в Новой Зеландии в начале этого года тоже проводили похожее исследование по увеличению количества выходных. Оно длилось восемь недель и показало, что четырехдневная система повышала командную работу и активность работников, а также сокращала стрессы. Впрочем, некоторым отдельным работникам пришлось выйти из эксперимента, поскольку они начали отставать.

Читайте такжеВ Париже устроили выходной без машин (видео)

Business Insider признает, понадобится больше доказательств, прежде чем начнется серьезный пересмотр рабочего графика. Впрочем, долгое время мир работал шесть дней в неделю. И только в 20 веке было решено, что суббота тоже будет выходным. Поэтому нет причин полагать, что подобный пересмотр невозможен снова.