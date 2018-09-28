В Киеве украинские хирурги поделились опытом уникальных операций (видео)
19:53, 28 сентября 2018Наука и IT
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Опытом уникальных операций делятся украинские хирурги. Последний раз гении медицины собирались еще до войны на Донбассе.
Зашить артерию, собрать кости и поставить на ноги, даже спасти с пронизанным насквозь сердцем.
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Опытом уникальных операций делятся украинские хирурги. Последний раз гении медицины собирались еще до войны на Донбассе.
Тогда о лечении огнестрельных ранений речь не шла вообще, сегодня - это один из главных вопросов.
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