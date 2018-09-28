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В Киеве украинские хирурги поделились опытом уникальных операций (видео)

19:53, 28 сентября 2018
Наука и IT
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Опытом уникальных операций делятся украинские хирурги. Последний раз гении медицины собирались еще до войны на Донбассе.

Тогда о лечении огнестрельных ранений речь не шла вообще, сегодня - это один из главных вопросов. 

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Теги: #Киев#врачи