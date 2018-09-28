В Британии хотят осуществлять доставку с помощью аналога Hyperloop

Первые «трубопроводы» для товаров в стране могут появиться уже через три года.

Британская компания Magway предлагает крупным гипермаркетам доставлять товары со складов быстрее с помощью аналога Hyperloop, в котором товары будут передвигаться в специальных контейнерах на скорости 65 километров в час.

Как сообщает The Daily Star, система предусматривает сооружение двух тоннелей друг возле друга с движением товаров в противоположные стороны. Через них каждую неделю могут «пролетать» 12 миллионов контейнеров с товарами.

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Издание поясняет, что технология Magway похожа на Hyperloop, предложенный Илоном Маском. В обеих системах используются трубы с электромагнитной силой. Однако, у британского аналога в трубах не будет вакуума и они не предусмотрены для транспортировки людей. Если удастся привлечь необходимое финансирование, первая секция системы протяженностью 90 километров появится между городом Милтон-Кенис и лондонским районом Парк-Роял уже через три года, сказал коммерческий директор компании Филип Дэвис.

«Это будет серьезным изменением для электронной торговли и логистики. Мы хотим, чтобы эта система заработала по всей Великобритании, а затем и в мире», - добавил он.

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По словам Дэвиса, он пытается заинтересовать в технологии компании, которым нужно быстро транспортировать большое количество товаров небольшого и среднего размера со складов в центры продаж.