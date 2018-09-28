ЕС выделит миллиард евро на суперкомпьютеры

Совет ЕС по конкурентоспособности принял постановление о создании Европейского совместного предприятия с высокоэффективных вычислений - EuroHPC.

Совет ЕС поддержал Еврокомиссию в инвестировании €1 млрд совместно с государствами-членами на европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Новое время".

Так, Совет по конкурентоспособности принял постановление о создании Европейского совместного предприятия по высокоэффективным вычислениям - EuroHPC.

Это будет новая правовая и финансовая структура, которая объединит ресурсы из 25 европейских стран.

Эта структура предоставит европейским государственным и частным пользователям более широкий доступ к суперкомпьютерам, которые необходимы для поддержки конкурентоспособности и инноваций.

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"Данные - это материал нашей цифровой экономики. Нам нужны суперкомпьютеры для его обработки, развития искусственного интеллекта и поиска решений сложных вопросов в таких областях, как здравоохранение и безопасность", - сообщил вице-президент Комиссии по цифровому единому рынку Андрус Ансип.

Совместное предприятие EuroHPC будет создано в ноябре 2018 года и будет функционировать до конца 2026 года.

В настоящее время в ЕС потребляется более 33% суперкомпьютерных ресурсов по всему миру, но ЕС поставляет только 5% из них.

Дополнительные ресурсы на сумму более €400 млн будут поступать от частных партнеров.