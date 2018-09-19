В Украине 80% всего программного обеспечения является нелицензионным - исследование

Так в Украине, по данным BSA, стоимость всего ПО, установленного без лицензий за 2017 год, составило 108 млн долларов.

В Украине 80% программного обеспечения, установленного на компьютерах, не имеет необходимых лицензий.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на исследование BSA Global Software Survey, который регулярно выпускает Ассоциация производителей программного обеспечения.

С 2016 года проникновение нелицензионного ПО в Украине снизилось всего на 2 процентных пункта. Для сравнения, в США этот показатель использования пиратского софта составляет 15%.

В исследовании также приводятся данные по объему и стоимости нелицензионного ПО, установленного на персональных компьютерах в более чем 110 странах мира. Так в Украине, по данным BSA, стоимость всего ПО, установленного без лицензий за 2017 год, составило 108 млн долларов.

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В денежном эквиваленте Украина на третьем месте после России (1,2 млрд долларов) и Чехии (149 млн долларов) по региону Центральная и Восточная Европа. А по процентному соотношению — на шестом.

В целом проникновение пиратского ПО в регионе CEE составляет 57%. Примерно такой же уровень (50% и выше) в Азии, Латинской Америке, Африке и Среднем Востоке. Самый низкий уровень пиратства, ожидаемо, наблюдается в странах Северной Америки (16%) и Западной Европы (26%), что оказывает влияние на общемировую статистику: в целом по миру использование пиратского софта составляет 37%.

В BSA отмечают, что использование нелицензионного ПО способствует росту кибератак и сопряжено с финансовыми потерями. Заражение нелицензионного ПО вредоносными программами обходится компаниям по всему миру в 359 млрд долларов в год.

Напомним, в Министерстве обороны США намерены полностью отказаться от услуг компаний, которые используют программное обеспечение, разработанное в России и КНР.