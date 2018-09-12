Во Франции изобрели бутылку шампанского для космических туристов (видео)

Емкость состоит из двух частей - в верхней хранится напиток, а в нижней - специальный клапан.

12 сентября из сердца региона Шампань во Франции отправили особый самолет, чтобы испытать инновационный способ употребления шампанского - в условиях нулевой гравитации.

По плану, самолет Airbus Zero-G несколько раз набирает высоту, а затем резко падает вниз, чтобы создать 20 секунд невесомости.

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В эксперименте приняли участие экс-спринтер Усэйн Болт, французский астронавт Жан-Франсуа Клервуа и французский дизайнер Октав де Голль. В невесомости они попытались освоить позу лотоса, походить потолком и даже посоревноваться в гонках.

Также мужчины совершили самую главную цель полета - опробовали специально разработанную бутылку, которая позволяет разливать шампанское в условиях нулевой гравитации. Емкость состоит из двух частей - в верхней хранится напиток, а в нижней - специальный клапан. Он позволяет выжать небольшую порцию игристого в виде пены. Для космического шампанского даже разработали специальные бокалы.