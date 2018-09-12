Новый флагман от Apple будет стоить более тысячи долларов

Он будет иметь OLED-дисплей с более насыщенными цветами, а его стоимость составит $1049-1099.

Стоимость нового смартфона от компании Apple, который будет называться iPhone X Plus или Max, может превысить $1 тыс.

Ожидается, что новый флагман перейдет ценовой барьер во время презентации в среду. Об этом пишет "Лига.Бизнес" по ссылкой на Reuters.

Ранее рыночная капитализация компании Apple составила $1 трлн. Поэтому компания должна поддерживать рост доходов от своего продукта. Один из способов сделать это - заставить людей покупать дорогие телефоны, отмечает агентство.

Ожидается, что новый смартфон будет иметь 6,5-дюймовый (16,5 см) экран. Он будет иметь OLED-дисплей с более насыщенными цветами, а его стоимость составит $1049-1099, тогда как текущая базовая цена на iPhone X - $999.

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Второй телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, вероятно, будет называться iPhone Xs. Он будет похож на iPhone X, но с улучшенным процессором, предполагает агентство.

Однако наиболее заинтриговала аналитиков третья модель iPhone, потенциальное название которой – iPhone 9. Как предполагается, эта модель будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, однако на нем будет использоваться более дешевый экран. Сам по себе гаджет будет похож на iPhone X прошлого года.

По мнению аналитиков, эта модель может заставить покупателей iPhone с трех- и четырехлетними телефонами обновить свои гаджеты.

Напомним, что смотреть видео и текстовую онлайн-трансляцию презентации Apple можно на сайте УНИАН.