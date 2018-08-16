Конец света 16 августа: астроном рассказал о планете-"убийце" Земли

Приверженцы конспирологической теории считают, что уничтожение всего человечества принесет планета Нибиру, которая столкнется с Землей 16 августа.

Теория о столкновении мистической планеты Нибиру с Землей, которое приведет к концу света 16 августа, по мнению астронома, - бред.

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"Это не так, что выглянул в окошко - а она летит. Космос постоянно изучается и находится под наблюдением. Большое, массивное тело не может возникнуть из ничего. Вот когда появляется комета, ее видят заранее, а это очень маленький космический объект, который фиксируют по блеску, который она отражает", - сказал в комментарии "Обозревателю" кандидат физико-математических наук, астроном Алексей Переход.

Как говорит ученый, отражательная способность целой планеты гораздо больше, чем у кометы. И не заметить, как она летит к Земле, невозможно.

"Если бы это было правдой хотя бы на тысячную часть, то это было бы везде известно. Если Нибиру где-то и есть, то очень далеко", - заявил Переход.

Ранее бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж предрек неизбежный апокалипсис, который наступит из-за "Планеты X" Нибиру.