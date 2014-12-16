Американские военные испытали робота-акулу (видео)

США завершили испытания подводного робота GhostSwimmer. Как сообщает пресс-служба американских ВМС, испытания прошли успешно при различных погодных условиях, передает Lenta.ru.

GhostSwimmer похож на большую рыбу и был разработан компанией Boston Engineering в рамках проекта Silent NEMO, направленного на изучение возможностей биомимикрии при создании подводных беспилотных устройств. Аппарат достигает полутора метров в длину, весит около 45 килограммов и внешне напоминает акулу. Он может погружаться на глубину от 25 сантиметров до 91 метра.

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По словам топ-менеджера Boston Engineering Майкла Руфо, GhostSwimmer ведет себя в воде подобно рыбе и передвигается относительно бесшумно за счет горизонтальных движений хвостом. Как отмечается, робот оснащен мощным аккумулятором и может работать автономно. Кроме того, устройством можно управлять по кабелю длиной 152 метра при помощи ноутбука. Кабель также позволяет моментально загружать полученные роботом данные — при автономном использовании GhostSwimmer необходимо доставать из воды для скачивания информации.

Использовать робота-рыбу планируется для разведывательных операций различного типа, а также обследования кораблей и подводных объектов. Сроки возможного принятия GhostSwimmer на вооружение не уточняются.

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Ранее в интересах Пентагона было испытано несколько роботов, сделанных по образу и подобию животных. Среди них робот-гепард, робот-червяк, робот-колибри, робот-собака, робот-таракан и робот-блоха.