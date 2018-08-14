Марсоход Opportunity пропал после пыльной бури планетарного масштаба

NASA начало поиски аппарата, но они все еще безуспешны.

В начале июня на Красной планете началась пыльная буря. Из небольшого локального явления она превратилась в событие планетарного масштаба. Пыль накрыла ровер Opportunity, из-за чего Космическому агентству пришлось перевести марсоход в кризисный режим до тех пор, пока буря не закончится. Сейчас NASA начало поиски аппарата, но они все еще безуспешны.

Как передает Naked Science, пыльная буря застала ровер в Долине Настойчивости (Perseverance Valley). Само по себе это явление нередкое. Обычно оно происходит в летний период, когда планета подходит к перигелию (ближайшая к Солнцу точка орбиты). В то время, когда южный полярный регион приближается к звезде, углекислый газ, замороженный в полярной шапке, испаряется. Атмосфера сгущается, температура повышается, из-за чего частицы пыли поднимаются выше. В таком случае пылевые облака могут достигать высоты 60 километров.

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Последний раз пыльная буря накрыла марсоход Opportunity в 2007 году. Тогда он провел две недели без связи. В этот раз масштаб катаклизма намного больше. По сообщениям NASA, если бы буря происходила на Земле, то ее область превышала бы Северную Америку и Россию вместе взятые.

Перевод ровера в кризисный режим необходим по двум причинам. Во-первых, Opportunity питается за счет солнечных батарей. Во-вторых, для стабильной работы батареи должны оставаться теплыми. Во время пыльной бури температура аппарата составляла минус 29 градусов Цельсия.

Наблюдая за Марсом при помощи многофункциональной автоматической межпланетной станции (Mars Reconnaissance Orbiter), специалисты NASA отметили, что интенсивность бури начала снижаться 23 июля. Тем не менее Opportunity обнаружить еще не удалось. Чтобы возобновить связь, ровер должен накопить достаточно энергии, а для этого, по оценкам инженеров, может понадобиться целый месяц.

Ровер Opportunity приземлился на Марс 25 января 2004 года. Планировалось, что его миссия составит 93 земных дня, но он проработал больше 14 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее Opportunity передал первые снимки после самых темных и холодных месяцев.