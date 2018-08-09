Фантастика или реальность: сможет ли Илон Маск осуществить задуманное и колонизировать Марс (видео)

Илон Маск провел тайное совещание относительно своих планов колонизировать Марс.

В ней приняли участие ведущие геологи, астробиологи, космические инженеры и представители НАСА.

Что же они обсуждали, и какие планы у Илона Маска?

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Он мечтает создать на Марсе автономный город, где будет жить целый миллион людей. Город должен самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым без помощи Земли. Для этого, среди прочего, он предлагает взорвать на Марсе два ядерных заряда. Тогда на планете якобы изменится климат, и она станет более пригодной для жизни.

Зато многочисленные ученые считают такие планы несбыточными. По их мнению, искусственно «нагреть» Марс невозможно. Кроме того, после взрыва на планете возрастет радиация.

Также перевозки такого количества людей и груза обойдется в фантастическую сумму.