Business Insider: Интернет вещей радикально изменит правительства и города за пять лет

Издание дало прогноз о том, как современные технологии изменят жизнь человечества в ближайшие годы.

Интернет вещей оживит развитие экономики на основе данных и окончательно соединит физический и электронный миры. В ближайшие пять лет произойдет решающий поворот в том, как компании и правительства функционируют, а в способе жизни люди.

Об этом в своем прогнозе пишет издание Business Insider, отмечая, что ради успеха в цифровую эру не достаточно только знать последние модные «словечки". Нужно замечать тренды в трансформации и то, куда они ведут, еще до того, как процесс достигнет своего пика.

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Так называемый «интернет вещей» сегодня не просто не сходит с заголовков СМИ, которые пишут о запуске новых устройств, но и получает значительные инвестиции от глобальных организаций по всему миру, что свидетельствует о начале перехода на новые технологии. До 2023 года потребители, компании и правительства, по мнению издания, установят более 40 миллиардов устройств «интернета вещей» на всей планете. И речь идет не только о умных аудио-системах или сетях автономных автомобилей. Только в США количество технологий «умных домов» перевалит за миллиард до 2023 года. Каждый потребитель потратит на это примерно 725 долларов. В целом же на решение «интернета вещей» будет потрачено более 90 миллиардов долларов.

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В свою очередь, компании будут продолжать вкладывать миллиарды в развитие автоматизации и объединенных экосистем устройств. К 2023 году в мире будет запущено около 6 миллионов роботизированных систем производства. Ежегодные расходы на промышленные решения «интернета вещей» достигнет 450 миллиардов долларов.

А правительства по всему миру будут вкладывать значительные средства в разработку систем умных городов. Это означает, что улицы будут оснащены инновационными и объединенными между собой камерами, умными светофорами, системами контроля дорожного движения в реальном времени, системами управления коммунальными сервисами. Кроме того, в городах появятся автоматизированные решения для борьбы с преступностью и вредными экологическими факторами. Ежегодные инвестиции в этих сферах достигнут 900 миллиардов долларов до 2023 года.