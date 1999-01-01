Но эти примеры – лишь вершина айсберга. Футуристы и маркетологи уже говорят о том, что в недалеком будущем даже в тело человека будут вживлены различные сенсоры, которые без участия владельца смогут анализировать данные о его состоянии и настроении, отдавая команды окружающим пользователя вещам, чтобы хозяину было особенно хорошо и комфортно.



Например, у вас затекла шея. Она еще даже не начала болеть, но датчики в вашем теле уже знают о проблемах с кровоснабжением шейных мышц. Вы откидываетесь на кресло, а оно уже само изгибает свою спинку так, чтобы ваша шея расслабилась.