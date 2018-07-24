"Ядерный гриб": над Николаевом заметили необычное явление (фото)

Необычное природное явление жители Николаева могли увидеть 23 июля.

В Николаеве заметили огромное облако странной формы. Фотографиями поделился местный житель Денис Сисин.

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"В любом случае это красиво. Естественно, я также не обошел стороной и сделал пару кадриков этого облачка", - говорится в его сообщении в Facebook.

Данное природное явление называется Cumulonimbus incus и характеризуется растеканием обледеневшей части облака в стороны с формированием огромной "наковальни" над верхней частью облака.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 апреля закарпатцы могли наблюдать в небе яркое оптическое явление вокруг диска полной Луны.