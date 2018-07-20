Ученые в Египте вскрыли "проклятый" саркофаг (фото)

Скелеты повреждены водой, просочившейся в саркофаг через трещину.

Египетские археологи вскрыли таинственный 30-тонный черный саркофаг и обнаружили там три скелета.

Саркофаг, обнаруженный на глубине более 5 метров под землей в жилом районе Александрии, окружен легендами, передает Science Alert. Некоторые думали, что в нем может быть труп Александра Македонского.

Читайте такжеВ Украине раскопали могилу "ведьмы"

Также ходили слухи о том, что того, кто откроет саркофаг, настигнет проклятие. "Саркофаг был открыт, но мы не пострадали от проклятия", - сказал Мостафа Вазири, опубликовавший кадры с места работы археологов.

Три скелета, найденные в саркофаге, были, скорее всего, солдатами. Черепа, один из которых со следами удара, будут дополнительно проанализированы.

Как сообщал УНИАН, в Египте, под храмом бога смерти Анубиса в Саккаре, археологи обнаружили мумии около 8 млн щенков и взрослых собак, а также шакалов, лис, соколов, кошек и мангустов.