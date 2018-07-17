Восемь миллионов собак: таинственная египетская находка поразила археологов

Ученые насчитали около 8 млн мумий собак и щенков. Они рассказали, что очень часто им попадались мумии молодых псов, которые не имели признаков насильственной смерти.

В Египте, под храмом бога смерти Анубиса в Саккаре, археологи обнаружили мумии около 8 млн щенков и взрослых собак, а также шакалов, лис, соколов, кошек и мангустов.

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Британские исследователи предполагают, что древнеегипетские катакомбы были построены около 2500 лет назад - в IV веке до н. е.

Руководитель исследования, профессор археологии в Кардиффском университете Пол Николсон рассказывает, что археологам только сейчас удалось изучить весь некрополь, передает znaj.ua. "Это длинный ряд темных туннелей, где нет естественного света. Это на самом деле довольно впечатляющее место", - говорит он.

Ученые насчитали около 8 млн мумий собак и щенков. Они рассказали, что очень часто им попадались мумии молодых псов, которые не имели признаков насильственной смерти. Ученые предполагают, что животных разводили специально для проведения ритуалов и обрядов.

"Они, вероятно, не были убиты физически, мы не имеем свидетельств о сломанных шечх, которые находим в кошачьих захоронениях", - отметил Пол Николсон.

Археолог Айдан Додсон из Университета Бристоля в Великобритании считает, что в этих местах мумии животных продавали. "Здесь, вероятно, процветала торговля, и не только мумиями животных: люди нуждались питании, напитках, жилье. И это можно назвать родоначальником индустрии массового туризма", - рассказал он.

Тот факт, что жители ДревнегоЕгипта мумифицировали животных, известен уже давно. Римский поэт Ювенал писал, что "сумасшедшие египтяне" почитают ужасных божеств, и можно найти целые города, посвященные кошкам, речным рыбам или собакам.