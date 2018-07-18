Ранние детские воспоминания могут оказаться фальшивкой

Многие люди утверждают, что помнят себя в возрасте от одного до двух лет, но ученые говорят, что так быть не может.

Если ваши первые воспоминания касаются периода до второго дня рождения, тогда очень вероятно, что они – фейк. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лондона, пишет Daily Mail.

Как оказалось, около 40% людей действительно думают, что помнят события, которые случились с ними в первый год жизни. Но это ошибка. Часто эти воспоминания фальшивые и сформированы мозгом благодаря рассматриванию фотографий из ранних лет или же на основе историй других людей о них.

Ученые попросили 6641 добровольца рассказать о своем первом воспоминании. При этом было поставлено условие, чтобы история не была связана с фотографией, семейными историями или любым другим посторонним источником информации. Только личный опыт.

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Таким образом, удалось установить, что в среднем ранние воспоминания о детстве достигали возраста 3,24 года. И, по мнению ученых, это настоящие воспоминания. Потому что в таком возрасте у людей формируется интеллектуальная способность запоминать.

Но 39% участников исследования, а это 2487 людей, утверждали, что помнят себя и до двухлетнего возраста. А 893 добровольца даже настаивали, что их первые воспоминания касаются первого года жизни.

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«Мы попросили людей вспомнить свое самое первое воспоминание, которое они на самом деле помнят, попросив, чтобы это не было связано с семейными историями или фотографиями. Когда мы посмотрели на ответы, то увидели, что участники часто говорили о воспоминаниях, связанных с возрастом младенца. Чаще всего эти воспоминания были связаны с детской коляской. У таких людей эти воспоминания могли появиться после того, как кто-то им сказал: «У матери была большая зеленая коляска». Человек вообразил себе это. Со временем фрагменты фантазии становятся памятью. И часто люди начинают добавлять какие-то элементы, к примеру игрушки на коляске. Важно то, что человек даже не подозревает, что эти его воспоминания фальшивые», - сказал профессор Лондонского университета Мартин Конвей.