Ученый из США узнал, куда ведут дороги в городах мира

Украинские программисты воспользовались алгоритмом американского ученого проделали такую же работу с Киевом, Житомиром, Львовом.

Американский исследователь создал "розы ветров", на которых видно куда ведет большинство улиц городов США и мира.

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Украинские программисты проделали такую же работу с Киевом, Житомиром, Львовом и другими городами, передает "Новое время".

Джефф Боинг из департамента городского и регионального планирования Калифорнийского университета в Беркли создал алгоритм, который анализирует направление улиц (север, юг, запад, восток) и их количество (чем больше улиц, тем длиннее линия на диаграмме).

Боинг хотел понять, насколько удобно ориентироваться в разных городах мира. Оказалось, что американские города построены довольно "прямо".

А вот мировые мегаполисы выглядят разнообразнее.

Программисты из украинского проекта Maparnya использовали алгоритм, который Боинг опубликовал на GitHub и проанализировали уже украинские города.