Ученый из США узнал, куда ведут дороги в городах мира

15:42, 18 июля 2018
Наука и IT
478 0
Украинские программисты проанализировали уже украинские города \ УНИАН

Читайте такжеЖурналисты рассказали о жизни в городах, где технологии будущего работают уже сейчас

Украинские программисты проделали такую же работу с Киевом, Житомиром, Львовом и другими городами, передает "Новое время".

Джефф Боинг из департамента городского и регионального планирования Калифорнийского университета в Беркли создал алгоритм, который анализирует направление улиц (север, юг, запад, восток) и их количество (чем больше улиц, тем длиннее линия на диаграмме). 

Боинг хотел понять, насколько удобно ориентироваться в разных городах мира. Оказалось, что американские города построены довольно "прямо".

А вот мировые мегаполисы выглядят разнообразнее.

Программисты из украинского проекта Maparnya использовали алгоритм, который Боинг опубликовал на GitHub и проанализировали уже украинские города.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дороги#ученый#города