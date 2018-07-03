Facebook из-за ошибки разблокировал людей из "черного списка"

01:10, 03 июля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на сайте компании, передает Дождь.

С 29 мая по 5 июня пользователи, которые были внесены в «черный список», могли видеть публикации, которые были доступны всем, но у них не было доступа к контенту, опубликованному только для друзей. Кроме того, разблокированный пользователь мог отправлять сообщения в Messenger тому, кто его заблокировал.

Компания исправила ошибку и заблокировала всех, кто был разблокирован. Пользователям, которых она затронула, будут отправлены уведомления с просьбой проверить «черный список».

В Facebook отметили, что понимают важность возможности заблокировать пользователя. Компания принесла извинения за ошибку.

Ранее УНИАН сообщал, что инвесторы, вложившие в Facebook в общей сложности $3 млрд, требуют отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения постов главы правления и гендиректора.

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Теги: #соцсеть#Facebook