Искусственный интеллект научили определять, насколько люди умные

Для этого машине нужны только снимки МРТ.

Новый искусственный интеллект может положить конец спорам вокруг IQ-тестов. Ученые научили компьютер определять уровень интеллекта людей по снимкам результатов сканирования мозга.

Ученые из Калифорнийского технологического института, Медицинского центра Cedars-Sinai и Университета Салерно утверждают, что их система может определить уровень интеллекта людей с помощью МРТ и наблюдения за активностью мозга в спокойном состоянии, пишет Daily Mail.

По их словам, умственные способности можно определить благодаря выявлению закономерностей в активности мозга в моменты, когда он отдыхает и не ищет никаких решений для головоломок, математических задач или загадок.

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«Мы обнаружили, что если люди просто лежат спокойно в сканере, пока мы оцениваем закономерности в их мозговой активности, то мы довольно точно можем спрогнозировать их интеллект с помощью этих данных», - сказал глава проекта Ральф Адольфс.

Функциональное МРТ строит карту мозговой активности, выявляя изменения в приплыве крови к определенным участкам мозга. Чтобы натренировать алгоритм, ученые скачали результаты сканирования мозга и оценки интеллекта 900 человек, которые принимали участие в проекте Human Connectome Project и Национального института здравоохранения, посвященному поиску ответов на вопросы о природе многих связей в человеческом мозге.

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После обработки этих данных, алгоритм ученых был способен определить человеческий интеллект «со статистически существенной точностью» среди этих 900 человек, говорит постдокторант медицинского центра Cedars-Sinai Жюльен Дюбуа. Но он признал, что еще многое предстоит сделать для улучшения работы алгоритма.

Ученые считают, что оценку человеческой умственной активности с помощью искусственного интеллекта можно использовать для лучшего диагностирования аутизма, шизофрении, тревожных состояний, а также выявлять опухоли и аневризмы.