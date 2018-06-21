Количество пользователей Instagram превысило 1 миллиард

На данный момент Instagram является одной из самых популярных соцсетей в мире.

Количество активных пользователей социальной сети Instagram превысило отметку в один миллиард.

Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista.

Читайте такжеInstagram ввел еще одну новую функцию

В 2012 году, когда Instagram был всего лишь сервисом по обмену фотографиями, основатель и владелец компании Facebook Марк Цукерберг приобрел его за 1 миллиард долларов, что казалось немыслимой суммой за сервис с тогда ещё 50 миллионами пользователей.

Однако Цукерберг не прогадал, и на данный момент Instagram является одной из самых популярных соцсетей. С 2012 года сервис обрел множество новых функций, таких как собственный мессенджер, возможность делится видео, запись так называемых историй, а также множество инструментов для рекламы.

Таким образом Instagram смог составить конкуренцию таким гигантам как Youtube и Snapchat.

Как сообщал УНИАН, Instagram планирует разрешить пользователям публиковать видеоролики продолжительностью до одного часа. Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате, которые обычно публикуются в Stories пользователей.