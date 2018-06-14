Apple устранит уязвимость, позволяющую спецслужбам и хакерам взламывать iPhone

Компания изменит настройки в операционной системе iPhone, чтобы отключить связь через USB-порт, когда телефон не разблокировался владельцем более одного часа.

Компания Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам или преступникам получить несанкционированный доступ к данным пользователей iPhone.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что компания изменит настройки в операционной системе iPhone, чтобы отключить связь через USB-порт, когда телефон не разблокировался владельцем более одного часа.

Именно такой метод подключения к айфонам используют многие частные компании, а также мошенники, рассказали в компании.

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Представители Apple заявили, что изменение настроек будет защищать клиентов в странах, где правоохранительные органы захватывают и пытаются взломать телефоны с меньшими юридическими ограничениями, чем в соответствии с законодательством США. Они также отметили, что преступники, шпионы и недобросовестные люди часто используют одни и те же методы.

«Мы постоянно укрепляем защиту в каждом продукте Apple, чтобы помочь клиентам защититься от хакеров, похитителей личных данных и вторжений в свои личные данные, — говорится в заявлении Apple. — Мы очень уважаем правоохранительные органы, и наши улучшения в сфере безопасности не нацелены на то, чтобы сорвать их усилия по выполнению своих обязанностей».

Ранее сообщалось, что в Apple собираются отказаться от разъема Lightning в смартфонах.