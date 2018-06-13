За две недели на питчинг The Next Big Thing. Generation подано более 100 идей

В конце мая группа 1+1 медиа представила питчинг идей The Next Big Thing. Generation.

Прием работ начался 29 мая и на сегодня, 13 июня, организаторы конкурса получили более 100 идей украинцев. Заявки принимаются в двух номинациях X-сериалы и Z-веб-форматы, к последней подаются идеи YouTube-каналов и сериалов для Instagram, продолжительностью ровно одна минута.

В этом году группа 1+1 медиа сделала фокус на поколения и восприятие контента зрителем, поэтому каждая из номинаций ориентируется именно на вкусы и предпочтения соответствующей аудитории.

«Анализируя первые работы, больше идей поступает в номинации X-сериалы. Что интересно, среди поданных заявок преобладает комедийный жанр. Если говорить о Z-веб-формат, то это достаточно новый экспириенс для украинцев. И хотя в этой категории сериал для Instagram - это кардинально новое для нашей аудитории, количество работ в ней также не отстает от классических сериалов для телевидения», – рассказывает Светлана Павелецкая, PR-директор 1+1 медиа.

Напомним, в финале питчинга две идеи будут реализованы. Обладатель второго места в номинации X-сериалы получит продвижение и поддержку формата сериала на международном рынке с целью продажи. Второе место в номинации Z-веб-форматы – это полный консалтинг идеи от команды 1+1 Digital. Участники, занявшие третьи места получат бесплатное обучение в Высшей школе Media&Production по выбранному направлению.

Участвовать в питчинг могут все желающие, достигшие 18 лет. Подать собственную идею можно до 23 июля с помощью сайта проекта https://media.1plus1.ua/pitching/