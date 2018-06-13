Лучшая игра про динозавров: трейлер и обзор Jurassic World Evolution (видео)

В основе игрового процесса лежит создание вашего собственного парка развлечений.

Накануне состоялся релиз геймплейного трейлера ожидаемой игры Jurassic World Evolution.

Разработчики игры Jurassic World Evolution вложили душу в каждый камешек, каждый листик и всех динозавров. Это видно, это ощущается, это можно услышать. От того и играть хочется. Об этом пишет "Мегаобзор".

Геймплей

В основе игрового процесса лежит создание вашего собственного парка развлечений. Нужно строить загоны, вольеры и прочие сооружения для содержания ваших «питомцев», развивать свои развлечения и привлекать аудиторию. Это достаточно многогранный процесс, который зависит от массы параметров и требует от вас повышенного внимания — нужно следить за тремя направлениями развития своего предприятия. Активно развивайте научное направление, чтобы ваши динозавры были более интересны, тратьте средства на развитие развлекательной составляющей и не забывайте про безопасность. Только так можно будет реализовать действительно успешный парк, хотя даже при самом четком контроле форс-мажоры тоже случаются. Без этого никак, да и игра скорее позволяет вам получать удовольствие от решения этих проблем.

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В игре про разведение динозавров самым важным элементом являются…динозавры. Это логично, так что разработчики явно просидели не один месяц с картинками из энциклопедий. Или может брали в штат ученого, который бы указывал какие элементы правильные, а какие не очень. Наши питомцы двигаются, пьют воду из озера, бегают и живут своей жизнью. Как и должны жить животные в зоопарке. Правда, это динозавры, а не какие-то там косули, так что ощущения от увиденного совсем иные. Выглядят динозавры живо, реально, красиво, хочется приближать камеру и только на них и смотреть.

Графика

Картинка в игре замечательная, особенно если играть на максимальных или ультра настройках графики. Пейзажи завораживают, вода выглядит как настоящая и отражает облака с солнцем. Про живность я уже сказал, она выглядит даже круче, чем в каких-то фильмах. Внимание к качеству графики заметно буквально на каждом шагу — деревья, трава и прочая растительность колышется на ветру, постройки не напоминают бездушные коробки.