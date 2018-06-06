В Уганде ввели налог на использование Facebook, Twitter и WhatsApp

Критики нового закона утверждают, что он направлен на подавление критики президента Уганды Йовери Мусевени, правящего страной с 1986 года.

Парламент Уганды ввел налог на использование самых популярных в стране соцсетей и мессенджеров. В частности – Facebook, Twitter и WhatsApp.

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Как сообщает Reuters, необходимость введения налога обосновали необходимостью повысить приток средств в бюджет. В то же время, критики нового закона утверждают, что он направлен на подавление критики президента Уганды Йовери Мусевени, правящего страной с 1986 года.

Пользователей соцсетей обязали платить 200 угандийских шиллингов в день (около пяти центов). Это примерно 19 долларов в год в стране, где ВВП на душу населения, согласно данным Всемирного банка, по состоянию на 2016 год составлял примерно 615 долларов.

Отмечается, что около 40% населения Уганды являются интернет-пользователями. Facebook и WhatsApp пользуются в стране широкой популярностью.

Критики Мусевени утверждают, что его режим использует разные тактики сдерживания политических дискуссий, попирания гражданских прав и подавления оппозиции. На последних президентских выборах в Уганде в 2016 году власти заблокировали доступ в Facebook Twitter и WhatsApp, заявив, что платформы могут быть использованы оппозицией для разжигания протестов.

Ранее в Иране суд запретил использовать мессенджер Telegram. В решении говорится, что Telegram становится «безопасным (местом – ред.) для совершения различных видов преступлений».