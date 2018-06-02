Китай запустил спутник для наблюдения за поверхностью Земли
22:00, 02 июня 2018Наука и IT
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Также в космос был запущен научный экспериментальный аппарат «Лоцзя-1».
Иллюстрация \ REUTERS
С китайского космодрома Цзюцюань успешно стартовала ракета «Чанчжэн-2» со спутником для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли, сельскохозяйственных исследований, а также мониторинга стихийных бедствий.
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По данным агентства «Синьхуа», запуск состоялся в 12:13 по местному времени (07:13 по Киеву). Также в космос был запущен научный экспериментальный аппарат «Лоцзя-1».
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