Китай запустил спутник для наблюдения за поверхностью Земли

Также в космос был запущен научный экспериментальный аппарат «Лоцзя-1».

С китайского космодрома Цзюцюань успешно стартовала ракета «Чанчжэн-2» со спутником для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли, сельскохозяйственных исследований, а также мониторинга стихийных бедствий.

Читайте такжеВ Китае начали разработку связи нового поколения 6G

По данным агентства «Синьхуа», запуск состоялся в 12:13 по местному времени (07:13 по Киеву). Также в космос был запущен научный экспериментальный аппарат «Лоцзя-1».