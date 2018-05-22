Против Google подали иск на $4,3 миллиарда из-за сбора данных пользователей iPhone

Компания собирала информацию о поисковых запросах британских пользователей браузера Safari на iPhone.

Против Google подан коллективный иск, в котором ИТ-гигант обвиняется в незаконной слежке за 4,4 млн пользователей iPhone в Великобритании.

Как передает РБК со ссылкой на The Guardian, исковое заявление направлено в суд бывшим директором британской компании Which?, исследующей потребительский рынок, Ричардом Ллойдом. Как пишет издание, в исковом заявлении говорится о том, что Google обходила настройки конфиденциальности браузера Safari на мобильных устройствах Apple с августа 2011 года по февраль 2012 года, чтобы разделить людей на группы для рассылки им таргетированной рекламы. Компания использовала алгоритм, который позволял получать доступ к истории поиска в Safari, блокируя препятствующие этому настройки браузера. Среди данных, с которыми работала Google, такие категории, как раса, физическая форма, умственные способности, политические взгляды, сексуальная ориентация, социальный статус, финансовое состояние, потребительские интересы и геолокация.

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Представляющий интересы истца в суде Хью Томлинсон заявил на заседании, что по этим признакам информация о пользователях агрегировалась, а сами они помещались в рекламные группы, например «любители футбола» и прочее. Как подчеркнул Томлинсон, личные данные собирались посредством «тайной слежки».

«Я считаю, то, что делала Google, было просто против закона, — заявил сам истец перед началом слушаний накануне. — Ее действия повлияли на миллионы людей в Англии и Уэльсе, и мы просим судью сделать все возможное для того, чтобы привлечь ее к ответственности».

Сумма исковых требований — £3,2 млрд, или $4,3 млрд. Bloomberg уточняет, что Which? уже предложила каждому потенциально пострадавшему получить по £750, если суд вынесет приговор против Google. Заседания в Высоком суде Англии и Уэльса по этому поводу начались в понедельник, 21 мая, и продолжатся во вторник.

Аналогичные обвинения уже предъявлялись Google в 2012 году в США. По итогам судебных разбирательств компания была признана виновной, ее оштрафовали на $22,5 млн. Всего для урегулирования претензий Google заплатила $39,5 млн.

О том, что Google использует такой алгоритм, стало известно в феврале 2012 года из исследования специалиста по информационной безопасности Стэнфордского университета Джонатана Майера. Он выяснил, что Google в 2011 году намеренно изменила cookie-файлы в Safari, чтобы программа могла отслеживать поисковые предпочтения пользователей в интернете и передавать эти данные интернет-гиганту. ​Деятельность Google проходила без ведома Apple.

Как сообщал УНИАН, ранее несколько сотрудников Google уволились, протестуя против сотрудничества с Пентагоном.