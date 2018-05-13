Журналисты показали самый большой в Украине телескоп (видео)

По словам астрономов, уникальность телескопа состоит в том, что он был создан в самой обсерватории.

В селе Маяки Одесской области, где находится наблюдательная станция астрономической обсерватории университета имени Мечникова, установлен самый большой в Украине телескоп.

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Об этом сообщает «Град». Отмечается, что всего на территории университетской обсерватории сегодня установлены пять телескопов. Из них три в рабочем состоянии, а еще два планируют запустить в ближайшее время. Большой телескоп здесь относительно недавно - с 2012 года.

Как рассказал журналистам директор астрономической обсерватории ОНУ им. Мечникова Сергей Андриевский, зеркало телескопа составляет 80 см в диаметре.

«Пришлось найти людей, которые сделают оптику, механику, электронику. И мы это сделали. И сегодня телескоп выдает научную продукцию. Он работает на нужды контроля космического пространства», - указал он.

Уникальность одесского телескопа, по словам астрономов, в том, что он был создан в самой обсерватории. Его буквально по деталям собрали местные «кулибины».

Как отметил Андриевский, в создание телескопа были вложены средства меценатов, которые увлечены астрономией.

Ранее сообщалось, что британский инженер Стюарт Ивз предлагает НАСА превратить орбитальную обсерваторию-телескоп Хаббл в первый музей на орбите.