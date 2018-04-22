Телескоп Хаббл может стать первым музеем на орбите

Для наблюдения на орбиту телескопа предлагают запустить крохотный спутник кубической формы - кубсат.

Британский инженер Стюарт Ивз предлагает НАСА превратить орбитальную обсерваторию-телескоп Хаббл на первый музей на орбите.

Об этом сообщает BBC.

Хаббл будет оставаться в эксплуатации еще несколько лет, продолжая присылать на Землю все новые снимки Вселенной. Однако в ближайшее десятилетие детали и компоненты обсерватории начнут приходить в негодность, а сама она постепенно сойдет с орбиты.

Поскольку космические челноки больше не летают, НАСА не может отправить к телескопу очередную ремонтную миссию. Хаббл обречен сгореть в плотных слоях земной атмосферы - примерно в начале 2030-х.

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Стюарт Ивз, возглавляющий форум Space Information Exchange, призывает США оставить телескоп на орбите. Для наблюдения на ту же орбиту он предлагает запустить крошечный спутник кубической формы - кубсат.

"Можно запустить маленькую автоматическую камеру, которая будет летать вокруг нашего экспоната и снимать видео для посетителей музея. Это видео можно будет смотреть, например, в шлеме виртуальной реальности", - говорит инженер.