Ученые выяснили, что будет после смерти Солнца

Но жизнь на Земле погибнет намного раньше, чем закончится жизненный цикл звезды.

Через 5 миллиардов лет Солнце выгорит, распадется и превратится в массивное кольцо межзвездного газа и пыли, которое будет излучать свет.

Такое завершение жизненного цикла Солнца прогнозируют ученые, пишет ZN.UA, ссылаясь на The Guardian.

Астрономы давно знали, что наша звезда умрет, когда ее внутреннее топливо закончится. Но точная природа его предсмертной агонии была неизвестна даже наиболее болезненным исследователям. Теперь же международная команда ученых выяснила детали. Используя новую компьютерную модель, ученые обнаружили, что вместо простого затухания, как считалось раньше, Солнце, умирая, превратится в потрясающую планетарную туманность, которую будет видно за миллионы световых лет.

"Такие планетарные туманности - самые красивые объекты на небосклоне. Даже если Солнце станет довольно тусклой туманностью, ее все равно будет видно из соседних галактик", - считает профессор астрофизики Университета Манчестера Альберт Зийлстра.

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"Тот, кто живет в галактике Андромеды за 2 миллиона световых лет отсюда, все равно сможет ее увидеть", - добавил он.

Солнце с многих точек зрения - обычная звезда. Оно имеет средние размеры и, просуществовав 5 миллиардов лет, уже на половине жизненного пути. Конец наступит тогда, когда в ядре Солнца закончится водород, что повлечет крах центра. Когда это произойдет, начнутся ядерные реакции извне коры, из-за этого Солнце разбухнет до размеров красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру.

Но это еще не конец истории. Зийлстра и его коллеги в Польше и Аргентине описали, что произойдет потом. Став красным гигантом, Солнце потеряет около половины своей массы, поскольку внешние слои будут сдуваться со скоростью около 20 километров в секунду. Ядро будет быстро нагреваться и излучать ультрафиолетовый свет и рентгеновские лучи, которые внешние слои будут ловить и превращать в яркое кольцо плазмы. Планетарная туманность будет сиять около 10 тысяч лет.

Несмотря на то, что Земля может уцелеть после смерти Солнца, жизнь на планете погибнет задолго до того. С возрастом звезда будет светить все ярче. И за 2 миллиарда лет ее тепла будет достаточно, чтобы земные океаны закипели.