В лондонском мусоре нашли мощи Папы Римского, убитого 2 тысячи лет назад в Крыму

Святой Климент был третьим по счету Папой Римским.

В мусоре, собранном в центре Лондона, был найден небольшой кожаный футляр, содержащий фрагмент кости, который, как полагают, является реликвией Святого Климента, Папы Римского, который был убит почти 2 тысячи лет назад.

Читайте такжеВ Египте археологи обнаружили древнее святилище бога ОзирисаКак сообщает The Guardian, коробка, первоначально запечатанная красным воском и перевязанная малиновыми шнурами, содержала фрагмент кости под стеклянным куполом с выцветшей полосой бумаги, обозначающей ее "Oss. S Clementis" - кость Святого Климента.

По словам историков, Святой Климент был замучен приблизительно в 100 году нашей эры римским императором Траяном, будучи привязанным к якорю и брошенным в море у берегов Крыма: его судьба сделала его покровителем мореплавателей.

Климент I был третим по счету Папой Римским, после святых Петра и Лина.

Как сообщал УНИАН, в Копенгагене археологи обнаружили церковь, которой около 1 тысячи лет.