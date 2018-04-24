Facebook впервые обнародовал внутренние правила удаления постов

В Facebook признают, что эксперты, которые разбирают жалобы и принимают соответствующие решения, время от времени могут ошибаться.

Facebook впервые обнародовала внутренние правила удаления постов пользователей, а также объявила о запуске процедуры рассмотрения апелляций по принятым решениям.

Соответствующая информация опубликована в официальном блоге Facebook, передает РБК-Украина.

Сообщается, что Facebook определяет меру наказания для нарушителей правил публикации постов в зависимости от серьезности нарушения и персональной истории использования соцсети.

В частности, при первом нарушении могут вынести предупреждение, однако в случае повторения подобных ситуаций могут удалить пост или заблокировать профиль, а также уведомить правоохранительные органы в особо тяжелых случаях.

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В то же время в Facebook признают, что эксперты, которые разбирают жалобы и принимают соответствующие решения, время от времени могут ошибаться.

В связи с этим в течение года в соцсети появится возможность обжаловать решение об удалении поста, если его удалили из-за изображения наготы и сексуальной активности, а также разжигания ненависти или агрессивных высказываний (hate speech) и изображений сцен насилия.

В частности, если фото, видео или сообщения пользователя удалят в связи с нарушением стандартов Facebook, пользователя уведомят об этом, чтобы он смог направить запрос о дополнительной проверке. Предполагается, что окончательное решение будут принимать не позднее, чем через 24 часа.

Отметим, в Facebook подлежит удалению контент, который содержит угрозы насилия, призывы к насилию, инструкции по изготовлению оружия, разглашение личности людей, которые подвержены особой опасности. Кроме того, под запретом находится контент в поддержку террористов, серийных убийц и преступных организаций. Также запрещена публикация признаний в совершении преступлений, намерений совершить суицид или нанести себе увечья, изображений с насилием в отношении людей или животных, видео с ранеными, мертвыми людьми и т. д.