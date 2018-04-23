В Киеве установили смарт-дерево с Wi-Fi (фото)
16:14, 23 апреля 2018Наука и IT
221
Дерево работает на солнечных батареях.
Первое в Украине смарт-дерево установили в киевском парке / фото facebook.com/yuriy.nazarov.3
В киевском парке Дружбы народов установили первое в Украине "энергетическое дерево" с Wi-Fi и зарядкой.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Дерево работает на солнечных батареях. Все желающие могут круглосуточно заряжать свои гаджеты, гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi и подсоединять телефоны к динамикам и слушать музыку.
Читайте такжеТысяча школьников показали в Киеве своих роботов (видео)
"Это пилотный проект, который будет тестироваться в течение месяца. Наша цель - развивать инфраструктуру smart-деревьев в Киеве", - говорится в сообщении Юрия Назарова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter