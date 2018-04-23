В Киеве установили смарт-дерево с Wi-Fi (фото)

Дерево работает на солнечных батареях.

В киевском парке Дружбы народов установили первое в Украине "энергетическое дерево" с Wi-Fi и зарядкой.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Дерево работает на солнечных батареях. Все желающие могут круглосуточно заряжать свои гаджеты, гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi и подсоединять телефоны к динамикам и слушать музыку.

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"Это пилотный проект, который будет тестироваться в течение месяца. Наша цель - развивать инфраструктуру smart-деревьев в Киеве", - говорится в сообщении Юрия Назарова.