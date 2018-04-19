Google запретил использовать свой домен для обхода блокировок сайтов

Доменное право разрешало разработчикам использовать Google в качестве прокси-сервера, перенаправляя трафик на свои собственные серверы через домен Google.com.

Компания Google изменила свою сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок.

Правила изменились во всех сервисах Google, это угрожает нарушить работу ряда антицензурных инструментов, включая Signal, GreatFire.org и Psiphon VPN, пишет Новое время со ссылкой на The Verge.

Представитель Google сказал журналистам, что изменения были результатом давно запланированного обновления сети.

"Использование подставного домена никогда не было функционалом Google, но до последнего времени это работало из-за особенностей нашего программного обеспечения. Мы постоянно обновляем сеть и в рамках очередного дополнения отключили этот режим. Возвращать его в будущем мы не планируем", — заявил представитель Google.

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Доменное право разрешало разработчикам использовать Google в качестве прокси-сервера, перенаправляя трафик на свои собственные серверы через домен Google.com. Это особенно важно для уклонения от цензуры на государственном уровне, которая может попытаться заблокировать весь трафик. До тех пор, пока служба использует доменное фронтование, все запросы данных внутри страны направляются в Google.com.

Группы защиты цифровых прав уже призывают Google пересмотреть этот шаг.

"Разрешение подставного домена означало, что потенциально миллионы людей смогли получить более свободный интернет и пользоваться своими правами человека. Мы настоятельно призываем Google помнить о своей приверженности правам человека и свободе интернета", - сказал Натан Уайт из группы Access Now.

Ранее УНИАН сообщал, что с 30 апреля сервис Opera VPN для iOS и Android, который помогает обходить блокировки в сети Интернет, прекратит свою работу.

Отметим, VPN - это виртуальная частная сеть, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений. Такие соединения работают поверх других сетей, например, интернета. С помощью VPN можно обходить блокировки сайтов.