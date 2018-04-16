Украину ждет новый всплеск магнитных бурь: названы даты

Две серьезные магнитные бури ждут украинцев 19 и 20 апреля.

В Украине на предстоящей неделе прогнозируется две серьезные магнитные бури и одна "легкая".

Об этом свидетельствуют данные Института геофизики, передает "Обозреватель".

Легкое магнитное возмущение нарушит покой украинцев 16 апреля. Затем будет пара дней затишья, а дальше украинцев ждут уже более серьезные магнитные бури - 19 и 20 апреля.

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В эти дни, как предупреждают медики, у метеозависимых людей (особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями), могут отмечаться головные боли, слабость, головокружения и прочие недомогания.

Кроме того, в дни магнитных бурь у большинства может отмечаться ухудшение когнитивных функций (реакция, концентрация и пр.), потому стоит быть особенно внимательными на дороге и при работе с механизмами.

Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на организм, необходимо обеспечить себе полноценный сон (не меньше 7-8 часов подряд), приблизить свой рацион к диетическому (без жирного, жареного, сладкого и т.д.) и избегать употребления спиртного.

Как сообщал УНИАН, самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около часа ночи по киевскому времени.