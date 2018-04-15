Тысяча школьников показали в Киеве своих роботов (видео)

Некоторые из созданных школьниками роботов впечатляют, на некоторых невозможно смотреть без улыбки.

Школьники со всей Украины приехали в Киев, чтобы представить своих роботов. Созданные юными и талантливыми украинцами роботы играют в футбол, рисуют, выращивают растения и не только.

Как сообщал УНИАН, в Корее создали робота для помощи интровертам.