Тысяча школьников показали в Киеве своих роботов (видео)
01:12, 15 апреля 2018Наука и IT
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Некоторые из созданных школьниками роботов впечатляют, на некоторых невозможно смотреть без улыбки.
Школьники со всей Украины приехали в Киев, чтобы представить своих роботов. Созданные юными и талантливыми украинцами роботы играют в футбол, рисуют, выращивают растения и не только.
Как сообщал УНИАН, в Корее создали робота для помощи интровертам.
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