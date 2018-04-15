Тысяча школьников показали в Киеве своих роботов (видео)

01:12, 15 апреля 2018
Наука и IT
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Как сообщал УНИАН, в Корее создали робота для помощи интровертам.

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Теги: #робот