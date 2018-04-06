В Корее создали робота для помощи интровертам (видео)

16:41, 06 апреля 2018
Наука и IT
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В Корее создали робота для помощи интровертам / фото Kaist / Yonsei

Об этом сообщает Популярная Механика.

Прототип робота под названием Fribo должен побуждать молодых людей общаться между собой (писать сообщения, звонить друг другу).

В отличие от многих других роботов для дома, Fribo не пытается стать социальным — он, наоборот, пытается помочь в социализации.

Такие роботы, как предполагается, могут использоваться для общения между друзьями — устройства, находящиеся у каждого из них дома, создают "виртуальное жилое пространство", которое объединяет друзей, находящихся далеко друг от друга.

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Fribo следит за тем, что делает человек дома, и побуждает его пообщаться с другим пользователем робота при помощи чата. Микрофоны и датчики распознают разные действия — например, что кто-то вошел в дом, включил свет, убирается, открыл холодильник и т. д. Затем эта информация — в анонимной форме — передается другим членам группы.

"Ого! Твой друг открыл входную дверь. Кто-то только что пришел домой?" — говорит Fribo.

Человек, получивший сообщение, может ответить либо написав что-то в чат группы, либо постучав дважды по столу рядом с роботом (последний распознает звук и отправит сообщение, в котором поинтересуется, чем занимается друг).

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Теги: #робот#Южная Корея