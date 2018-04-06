В Корее создали робота для помощи интровертам (видео)

В отличие от многих других роботов для дома, Fribo не пытается стать социальным - он, наоборот, пытается помочь в социализации.

Инженеры из Южной Кореи разработали робота Fribo, который должен помочь молодым людям, живущим поодиночке, преодолеть социальную изоляцию.

Об этом сообщает Популярная Механика.

Прототип робота под названием Fribo должен побуждать молодых людей общаться между собой (писать сообщения, звонить друг другу).

В отличие от многих других роботов для дома, Fribo не пытается стать социальным — он, наоборот, пытается помочь в социализации.

Такие роботы, как предполагается, могут использоваться для общения между друзьями — устройства, находящиеся у каждого из них дома, создают "виртуальное жилое пространство", которое объединяет друзей, находящихся далеко друг от друга.

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Fribo следит за тем, что делает человек дома, и побуждает его пообщаться с другим пользователем робота при помощи чата. Микрофоны и датчики распознают разные действия — например, что кто-то вошел в дом, включил свет, убирается, открыл холодильник и т. д. Затем эта информация — в анонимной форме — передается другим членам группы.

"Ого! Твой друг открыл входную дверь. Кто-то только что пришел домой?" — говорит Fribo.

Человек, получивший сообщение, может ответить либо написав что-то в чат группы, либо постучав дважды по столу рядом с роботом (последний распознает звук и отправит сообщение, в котором поинтересуется, чем занимается друг).